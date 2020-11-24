Дуда втратив лідерство за довірою населення Польщі – опитування

У Польщі серед політиків найбільшою довірою користується лідеру руху “Польща 2050”, колишній журналіст і шоумен Шимон Головня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться в опитуванні Центру досліджень громадської думки (СBOS), проведеному 5-15 листопада, інформує Gazeta.pl.

Як повідомляється, Головні довіряють 48% опитаних поляків, не довіряють – 23%. Серед лідерів довіри є також президент Польщі Анджей Дуда (47%), не довіряють главі держави 42% респондентів. Трійку лідерів серед політиків, які викликають найбільшу довіру, закриває глава уряду Матеуш Моравецький. Йому довіряє 41% поляків, іншу думку з цього приводу мають 46% поляків.

Політиком, якому найбільше не довіряють поляки, є віцепрем’єр-міністр, лідер правлячої партії “Право і Справедливість” Ярослав Качинський. Йому не довіряють 62% опитаних, а позитивно ставляться до нього 27% респондентів.

Раніше впродовж тривалого часу лідером народної довіри у Польщі був президент Дуда.

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