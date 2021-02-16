Коронавірус в Італії забрав уже понад 94 тисячі життів

В Італії від ускладнень, спричинених хворобою COVID-19, померло вже 94 171 особа, з них протягом останньої доби - 336.

Як передає Укрінформ, про це інформує Sole 24ore.

Загальна кількість італійців, які інфікувалися коронавірусною хворобою від початку пандемії, наразі становить 2 739 591, зокрема впродовж останньої доби в Італії зафіксовано 10 386 нових випадків хвороби COVID-19.

Подолали недугу в країні 2 251 734 особи, з них 14 444 отримали негативні результати тесту на COVID-19 впродовж останньої доби.

Протягом останніх 24 годин в Італії було здійснено 179 278 тестів на коронавірусну хворобу.

Як повідомляв Укрынформ, у світі виявлено 109 772 790 випадків COVID-19, зокрема 2 420 945 летальних, одужали 84 321 374 особи.

Фото з сайту ansa.it