В Італії провели дві спецоперації – затримали 45 мафіозі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
В результаті першої операції, яка відбувалася в рамках розслідування про наркотрафік у Європу, карабінери затримали 28 осіб у декількох італійських містах, серед яких Мілан.
Затриманих звинувачують у низці злочинів, включаючи асоціацію з мафією, вимагання, шахрайство та недостовірне декларування майна.
Також правоохоронці конфіскували шість мільйонів євро.
В ході другої операції силовики затримали ще 17 осіб, які є членами мафії «Ндрангета». Їм також інкримінують, зокрема, вимагання та відмивання грошей.
Зазначається, що розслідування, яке призвело до сьогоднішніх затримань, тривало три роки.
Як повідомляв Укрінформ, на початку місяця італійська поліція в результаті масштабних рейдів затримала понад двадцять осіб із сицилійської мафіозної організації "Коза Ностра".
Фото з сайту ansa.it