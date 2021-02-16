В Італії провели дві спецоперації – затримали 45 мафіозі

Італійська поліція затримала 45 людей під час двох спецоперацій проти найпотужнішої мафіозної банди в країні «Ндрангета».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

В результаті першої операції, яка відбувалася в рамках розслідування про наркотрафік у Європу, карабінери затримали 28 осіб у декількох італійських містах, серед яких Мілан.

Затриманих звинувачують у низці злочинів, включаючи асоціацію з мафією, вимагання, шахрайство та недостовірне декларування майна.

Також правоохоронці конфіскували шість мільйонів євро.

В ході другої операції силовики затримали ще 17 осіб, які є членами мафії «Ндрангета». Їм також інкримінують, зокрема, вимагання та відмивання грошей.

Зазначається, що розслідування, яке призвело до сьогоднішніх затримань, тривало три роки.

Як повідомляв Укрінформ, на початку місяця італійська поліція в результаті масштабних рейдів затримала понад двадцять осіб із сицилійської мафіозної організації "Коза Ностра".

Фото з сайту ansa.it