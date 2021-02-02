На Сицилії затримали понад двадцять мафіозі з «Коза Ностри»

Італійська поліція в результаті масштабних рейдів затримала понад двадцять осіб із сицилійської мафіозної організації "Коза Ностра".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa з посиланням на МВС Італії.

Як зазначається, поліція провела рейди в Палермо, Агрідженто і ряді інших сицилійських міст, затримавши понад двадцять босів і спільників «Коза Ностри».

Слідчі уточнили, що затриманими соратниками мафії були поліцейські і співробітники місцевих в'язниць, за допомогою яких увʼязнені боси мафії тримали зв'язок із зовнішнім світом.

Як відомо, боса «Коза Ностри» Маттео Месіна Денаро в 2020 році заочно засудили до довічного ув'язнення. У 1993 році він зник, але продовжує керувати злочинною організацією, попри статус втікача.

Як повідомляв Укрінформ, італійська поліція затримала 49 осіб у ході спецоперації проти великого мафіозного клану «Ндрангета».

Як відомо, в Італії діють багато організованих злочинних груп, які в законодавстві називаються злочинно-мафіозними угрупованнями. Найвідоміші клани італійської мафії - сицилійська "Коза Ностра", калабрійська «Ндрангета» і неаполітанська «Каморра».