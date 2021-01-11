В Італії починається найбільший за 30 років суд над мафією: 355 обвинувачених

Сотні членів "Ндрангети", наймогутнішого мафіозного угруповання Італії, постануть перед судом у регіоні Калабрія цього тижня в рамках найбільшого протягом останніх трьох десятиліть судового процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Очікується, що суд над злочинною організацією та її учасниками, серед яких - політики, державні службовці, поліцейські та так звані "білі комірці", триватиме понад два роки.

Як зазначається, у судовому процесі є 355 обвинувачених, понад 900 свідків та 400 адвокатів. Також будуть присутні безпрецедентні 58 державних свідків, готових порушити кодекс мовчання та розкрити секрети клану. Судовий процес проходитиме в спеціально обладнаному приміщенні в Калабрії.

Під час недавнього попереднього слухання суду знадобилося три години лише для того, щоб зачитати імена обвинувачених, зокрема "боса" Луїджі Манкузо, який провів майже 20 років в ув'язненні.

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Звинувачення включають участь у мафіозних групах, вбивство та замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць, зловживання службовим становищем, зберігання вкрадених товарів та відмивання грошей.

Як повідомлялося, наприкінці листопада суд в італійському місті Барі ухвалив обвинувальні вироки 25 членам апулійської мафії Sacra corona unita з провінції Фоджа, засудивши деяких з них до 18 років позбавлення волі.