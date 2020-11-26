В Італії засудили 25 членів мафіозного синдикату Sacra corona unita

Суд в італійському місті Барі ухвалив вироки 25 членам апулійської мафії Sacra corona unita з провінції Фоджа, засудивши деяких із них до 18 років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Члени угруповання визнанні винними у вимаганні грошей, пограбуванні, незаконному зберігання зброї та замаху на вбивство. Серед засуджених також боси угруповання.

Суддя також присудив компенсацію потерпілим.

Раніше головний прокурор по боротьбі з мафією Фердінандо Кафієро Де Рахо назвав апулійську мафію «головним ворогом держави».

За його словами, після вбивства чотирьох людей у серпні 2017 року проведено 60 спецоперацій проти місцевої мафії та затримано 400 людей.

За даними CP24, 9 серпня 2017 року поблизу міста Фоджа під час розбірок між місцевими кланами вбито чотирьох людей, серед яких місцевий мафіозі, його родич та двоє випадкових свідків.

Sacra corona unita - найменший з основних мафіозних синдикатів Італії, базується в Апулії.