Швейцарія та Італія провели спецоперацію проти мафії - 75 арештів

Італійські і швейцарські поліцейські заарештували 75 підозрюваних в ході масштабної операції проти італійського мафіозного клану Ндрангета, вилучивши речей на 169 мільйонів євро.

Про це повідомляє The Local із посиланням на італійських правоохоронців.

"75 осіб були арештовані одночасно в Італії і Швейцарії за звинуваченням у тяжких злочинах, включаючи мафіозну діяльність, міжнародну торгівлю наркотиками, відмивання грошей і корупцію", - йдеться в заяві поліції Італії.

У спільній операції взяли участь 700 офіцерів з італійської сторони.

Швейцарська прокуратура також заявила, що поліція конфіскувала зброю і боєприпаси в ході рейдів в кантонах Арговія, Золотурн, Цуг і Тічино.

Зазначається, що 6 ключових італійських підозрюваних, більшість з яких мешкають в Швейцарії, звинувачуються в злочинах, в тому числі ввезення підроблених грошей з Італії.

"Обвинувачені вже багато років живуть у Швейцарії і, ймовірно, займалися незаконною діяльністю поряд із законною діяльністю, такою як інвестиції, кредити або навіть управління рестораном", - наголосив швейцарський прокурор.

Як повідомлялося, у червні цього року Інтерпол попередив, що величезні резерви готівки південноіталійської мафіозної структури "Ндрангета" означають, що вони можуть запропонувати допомогу підприємствам, які постраждали від коронавірусу, даючи злочинній групі доступ до законної економіки.

Слід зауважити, що "Ндрангета", розташована в регіоні Калабрія, перевершила відому "Коза Ностру", ставши найвпливовішою мафіозною групою Італії, що діє по всьому світу.