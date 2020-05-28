В Італії - масштабна операція проти мафії, десятки арештів
Укрінформ
Італійська фінансова гвардія проводить масштабну операцію під назвою "Waterfront" проти калабрійської мафії, відомої як "ндрангета".
Про це повідомляє ANSA.
"Службовці фінансової гвардії в ході операції проти ндрангети проводять десятки арештів у різних регіонах Італії", - йдеться у повідомленні.
Під час розслідування, проведеного прокуратурою міста Реджо-Калабрія, були виявлені зв'язки місцевих чиновників з мафіозним кланом.
Зокрема, була розкрита картельна змова за участю держслужбовців та підприємців. Причетних підозрюють у розподілі тендерів за злочинною схемою, корупції, зловживаннях службовими повноваженнями тощо.
Зазначається, що під час операції конфісковано нерухоме та інше майно на суму 103 млн євро. Підозрюваними у справі вважаються 11 держслужбовців.