В Італії - масштабна операція проти мафії, десятки арештів

Італійська фінансова гвардія проводить масштабну операцію під назвою "Waterfront" проти калабрійської мафії, відомої як "ндрангета".

Про це повідомляє ANSA.

"Службовці фінансової гвардії в ході операції проти ндрангети проводять десятки арештів у різних регіонах Італії", - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування, проведеного прокуратурою міста Реджо-Калабрія, були виявлені зв'язки місцевих чиновників з мафіозним кланом.

Зокрема, була розкрита картельна змова за участю держслужбовців та підприємців. Причетних підозрюють у розподілі тендерів за злочинною схемою, корупції, зловживаннях службовими повноваженнями тощо.

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Зазначається, що під час операції конфісковано нерухоме та інше майно на суму 103 млн євро. Підозрюваними у справі вважаються 11 держслужбовців.