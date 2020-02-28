В Італії затримали понад пів сотні мафіозі

Поліція Італії затримала в кількох регіонах 59 людей, які підозрюються у членстві у відомому мафіозному клані на Сицилії.

Про це повідомляє ANSA.

“Італійська поліція затримала у Мессіні й кількох інших італійських регіонах 59 осіб, яких підозрюють у членстві у провідному клані мафії, який базується у сицилійському місті Барселона Поззо ді Готто, що поблизу Мессіни”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці підозрюють мафіозі також у контрабанді наркотиків, вимаганні, незаконному зберігання зброї й застосуванні насилля й погроз у “мафіозному стилі”.

Раніше стало відомо, що понад три тонни кокаїну з Південної Америки, які мали прибути до порту Марсель, були вилучені в Італії у ході міжнародної поліцейської операції.

Фото: ANSA