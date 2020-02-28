Папа Римський скасував низку заходів через "легке нездужання"

Папа Франциск другий день поспіль скасовує низку заходів через нездужання.

Про це заявив директор пресбюро Апостольського Престолу Маттео Бруні, повідомляє AFP.

Як зазначається, Папа Франциск відклав свої офіційні зустрічі, заплановані на п’ятницю і залишився працювати дистанційно з резиденції. У Ватикані повідомили на наступний день після скасування запланованої меси про "легке нездужання".

За словами Бруні, у п’ятницю Папа Римський відслужив ранкову месу, привітавши наприкінці її учасників. Однак він скасував усі заходи, окрім зустрічей у своїй резиденції.

Водночас у Ватикані не назвали причину нездужання Папи.

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Раніше у ЗМІ з’явилися знімки, як Папа Франциск чхає та кашляє.

Агентство АР писало, що у четвер Папа Франциск захворів і пропустив заплановану месу з духовенством Риму після нещодавньої зустрічі з прихожанами.

Під час богослужіння в середу, 26 лютого, Франциск вирішив потиснути руки віруючим і поцілував дитину.

Рішення про скасування низки заходів другий день поспіль було прийнято на тлі спалаху коронавірусу в Італії, де зафіксовано вже 17 смертей та 650 випадків захворювання від нього.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Фото: Vatican Pool - Corbis/Corbis via Getty Images