Папа Римський скасував низку заходів через "легке нездужання"
Про це заявив директор пресбюро Апостольського Престолу Маттео Бруні, повідомляє AFP.
Як зазначається, Папа Франциск відклав свої офіційні зустрічі, заплановані на п’ятницю і залишився працювати дистанційно з резиденції. У Ватикані повідомили на наступний день після скасування запланованої меси про "легке нездужання".
За словами Бруні, у п’ятницю Папа Римський відслужив ранкову месу, привітавши наприкінці її учасників. Однак він скасував усі заходи, окрім зустрічей у своїй резиденції.
Водночас у Ватикані не назвали причину нездужання Папи.
Раніше у ЗМІ з’явилися знімки, як Папа Франциск чхає та кашляє.
Агентство АР писало, що у четвер Папа Франциск захворів і пропустив заплановану месу з духовенством Риму після нещодавньої зустрічі з прихожанами.
Під час богослужіння в середу, 26 лютого, Франциск вирішив потиснути руки віруючим і поцілував дитину.
Рішення про скасування низки заходів другий день поспіль було прийнято на тлі спалаху коронавірусу в Італії, де зафіксовано вже 17 смертей та 650 випадків захворювання від нього.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.
Фото: Vatican Pool - Corbis/Corbis via Getty Images