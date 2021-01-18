В Італії під час спецоперації «накрили» 49 мафіозі

В Італії під час спецоперації «накрили» 49 мафіозі

Укрінформ
Італійська поліція затримала 49 людей в ході спецоперації проти великого мафіозного клану «Ндрангета».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Арешти здійснювалися в семи італійських містах по всій країні.

Підозрюваних звинувачують у серії мафіозних злочинів, серед яких контрабанда наркотиків, спроба вбивства, незаконне зберігання зброї, лихварстві та підкупу голосів.

Мер калабрійського міста Росарно Джузеппе Іда був відправлений під домашній арешт.

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За даними поліції, його обрали у 2016 році завдяки підтримці місцевого клану «Пізано». У відповідь він приймав потрібні мафіозі рішення.

Як повідомляв Укрінформ, сотні членів "Ндрангети", наймогутнішого мафіозного угруповання Італії, постануть перед судом у регіоні Калабрія цього тижня в рамках найбільшого за останні три десятиліття судового процесу.

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