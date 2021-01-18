В Італії під час спецоперації «накрили» 49 мафіозі

Італійська поліція затримала 49 людей в ході спецоперації проти великого мафіозного клану «Ндрангета».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Арешти здійснювалися в семи італійських містах по всій країні.

Підозрюваних звинувачують у серії мафіозних злочинів, серед яких контрабанда наркотиків, спроба вбивства, незаконне зберігання зброї, лихварстві та підкупу голосів.

Мер калабрійського міста Росарно Джузеппе Іда був відправлений під домашній арешт.

За даними поліції, його обрали у 2016 році завдяки підтримці місцевого клану «Пізано». У відповідь він приймав потрібні мафіозі рішення.

Як повідомляв Укрінформ, сотні членів "Ндрангети", наймогутнішого мафіозного угруповання Італії, постануть перед судом у регіоні Калабрія цього тижня в рамках найбільшого за останні три десятиліття судового процесу.