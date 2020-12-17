Поліція Іспанії заявляє про найбільшу за 10 років операцію проти «російської мафії»

Іспанська поліція спільно з Європолом затримала 23 особи за підозрою у відмиванні грошей, пов'язаних з російськими злочинними угрупованнями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

У поліції Іспанії зазначають, що зловмисники планували взяти під контроль ключові сектори економіки країни та проникнути в державні установи, спираючись на допомогу юристів, держслужбовців, політиків, бізнесменів і комп'ютерних хакерів.

Також повідомляється, що угруповання, на сліди якого правоохоронці вийшли ще 2013 року, контролювало дискотеки, ресторани й об'єкти нерухомості на іспанському узбережжі. Крім цього, члени банди витрачали великі суми на хабарі.

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«Серед затриманих вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану й Алжиру, 11 громадян Іспанії... В ході обшуків вилучено 300 тисяч євро готівки, діаманти, електронні гаманці з криптовалютою», - йдеться в повідомленні.

Як указує DW, поліція називає це найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеною в Іспанії за останні 10 років. Серед злочинів, до яких має відношення викрита мережа, правоохоронці називають вбивства, торгівлю людьми, наркотиками та зброєю.