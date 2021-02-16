Меркель виступить у відеофорумі Мюнхенської безпекової конференції

Канцлер ФРН Ангела Меркель виступить на спеціальному заході Мюнхенської безпекової конференції (MSC), яка відбудеться 19 лютого у відеоформаті.

Це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, підтвердив у понеділок речник глави уряду Штеффен Зайберт.

«У п’ятницю у другій половині дня канцлер Меркель візьме участь у віртуальному форумі Мюнхенської безпекової конференції, вона виступить з промовою», - поінформував Зайбер.

Учасниками форуму будуть такі провідні політики, як президент США Джо Байден, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус тощо.

Форум «MSC-2021 Special Edition. Відновлення трансатлантичного співробітництва; відповідь на глобальні виклики» пройде з 16.00 до 18.45 за берлінським часом (+1 година за київським). Трансляція буде розділена на 4 тематичні сесії, кожна з яких міститиме короткі виступи політиків і раунд запитань і відповідей з головою MSC Вольфгангом Ішингером.

«Спеціальна сесія» розпочне серію відеозаходів на тему євроатлантичного співробітництва, які будуть організовуватися до того часу, поки епідеміологічна ситуація не дозволить провести власне конференцію.

У грудні минулого року було оголошено, що з огляду на пандемію COVID-19, 57-а Мюнхенська безпекова конференція уперше за півстоліття не відбудеться за графіком.