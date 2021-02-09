Наступник Меркель про розширення ЄС: Ми повинні підтримати Україну

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримав ідею надання Україні європейської перспективи.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Укрінформ.

"Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу", - цитує Мельник слова Лашета в інтерв’ю німецьким ЗМІ.

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Лідер ХДС Армін Лашет підтримує ідею розширення ЄС та надання Україні європейської перспективи‼️



Чи має Україна стати членом ЄС?



«Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу»



Браво👏🏻



Danke @ArminLaschet🙏🏻 pic.twitter.com/Hr9439tsP5 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 8, 2021

Крім того, в бесіді з журналістом, яка стала першим інтерв'ю Лашета після обрання його главою ХДС, політик підтримав збереження санкцій проти Росії та виступив за подальше зближення Києва і Брюсселя.

Нагадаємо: Армін Лашет є прем'єр-міністром німецької землі Північний Рейн-Вестфалія. Очоливши партію після внутрішньопартійного голосування він став одною з найімовірніших персон, що можуть стати новим канцлером ФРН.

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA