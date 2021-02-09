Наступник Меркель про розширення ЄС: Ми повинні підтримати Україну

Наступник Меркель про розширення ЄС: Ми повинні підтримати Україну

Укрінформ
Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримав ідею надання Україні європейської перспективи.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Укрінформ.

"Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу", - цитує Мельник слова Лашета в інтерв’ю німецьким ЗМІ.

Крім того, в бесіді з журналістом, яка стала першим інтерв'ю Лашета після обрання його главою ХДС, політик підтримав збереження санкцій проти Росії та виступив за подальше зближення Києва і Брюсселя.

Читайте також: Новий лідер ХДС не бачить проблеми в Nord Stream 2: Німеччина купувала газ у СРСР

Нагадаємо: Армін Лашет є прем'єр-міністром німецької землі Північний Рейн-Вестфалія. Очоливши партію після внутрішньопартійного голосування він став одною з найімовірніших персон, що можуть стати новим канцлером ФРН.

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-