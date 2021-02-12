Мюнхенська конференція з безпеки організує «Special Edition» за участю Байдена

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) в очікуванні можливості зустрітися з фізичною присутністю вирішила організувати «Спеціальну сесію» в он-лайн режимі, на яке запросила низку політиків.

Це кореспонденту Укрінформу підтвердили організатори.

«Оскільки MSC, яка традиційно проводиться в лютому, довелося перенести на більш пізній термін через пандемію, Мюнхенська конференція з безпеки проведе 19 лютого 2021 спеціальну сесію, в якій візьмуть участь деякі з найвпливовіших політиків у світі, такі як президент США Джо Байден, канцлер ФРН Ангела Меркель, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Леєн, керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, комісар з питань клімату США Джон Ф. Керрі та Білл Гейтс», - повідомили організатори.

Порядок та кількість спікерів все ще можуть змінюватися в найближчі дні, уточнили вони.

На брифінгу в п’ятницю в Берліні речник канцлера Меркель Штеффен Зайберт не підтвердив її участі, зазначивши, що інформація буде не раніше понеділка. Тим часом у Вашингтоні підтвердили участь Байдена, який був гостей конференції з 2009 до 2015 років у якості віцепрезидента.

Спеціальна сесія MSC пройде під назвою «Поза західністю: поновлення трансатлантичного співробітництва, зустріч із глобальними викликами». Її мета - обговорити питання відновлення трансатлантичного співробітництва та виділити сфери, в яких трансатлантичний та міжнародна співпраця є найбільш гострою. Ці ключові питання будуть переглядатися на головній конференції та в інших форматах MSC протягом року.

«Special Edition» розпочне низку заходів та ініціатив під назвою «Шлях до Мюнхена 2021». «Зупинки» на цій дорозі включатимуть віртуальні заходи високого рівня щодо ключових аспектів трансатлантичного партнерства, а також інтерактивні семінари та дискусії для підготовки майданчика для «фізичної» MSC 2021.

У грудні минулого року організатори поінформували, що з огляду на пандемію COVID-19, 57-а Мюнхенська конференція з безпеки не відбудеться за графіком. Вони відкидали можливість проведення форуму в режимі он-лайн і вирішили відкласти подію.

«Мюнхенська конференція з безпеки проводиться у лютому кожного року протягом п'яти десятиліть. У 2021 році триваюча пандемія буде заважати нам прийняти MSC з 19 по 21 лютого, як спочатку планувалося», - пояснив тоді голова конференції Вольфганг Ішингер. Він підкреслив, що має на меті скликати Мюнхенську конференцію з питань безпеки «наскільки це можливо в її традиційній фізичній формі, як тільки дозволять умови».