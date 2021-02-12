Байден продовжив санкції проти колишнього керівництва Лівії і сім'ї Каддафі

Президент США Джо Байден вирішив продовжити режим санкцій щодо колишнього керівництва Лівії і членів сім'ї поваленого диктатора Муаммара Каддафі ще на рік.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в посланні глави Білого дому до Конгресу.

«Я вирішив, що необхідно продовжити спеціальний режим, оголошений у виконавчому указі 13566 щодо Лівії», - заявив Байден.

Він зазначив, що ситуація в Лівії становить надзвичайну загрозу національній безпеці і міжнародній політиці Сполучених Штатів, і «потрібно захиститися від нецільового використання коштів та інших зловживань особами, що перешкоджають лівійському національному примиренню, включаючи сім'ю Каддафі і соратників».

Як повідомляв Укрінформ, санкції проти Каддафі вперше були введені в 2011 році урядом Барака Обами. З того часу санкції щороку пролонгувалися.

Фото: Drew Angerer/Getty Images