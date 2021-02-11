Байден припинив будівництво «стіни Трампа»

Президент США Джо Байден офіційно закрив проєкт, що передбачав будівництво стіни на кордоні між США та Мексикою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Білого дому.

Також новий президент скасував чинний з 2019 року режим надзвичайної ситуації у прикордонній місцевості.

«Я дійшов висновку, що запровадження режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні було необґрунтованим», - зазначив Байден.

Байден підкреслив, що його адміністрація не допустить «витрачання коштів американських платників податків на будівництво стіни на кордоні».

Крім того, президент попросив переглянути всі кошти, спрямовані на будівництво стіни з Мексикою.

Як повідомлялося, будівництво стіни на кордоні з Мексикою було обіцянкою колишнього президента Трампа під час виборчої кампанії 2016 року. Тоді він також заявляв, що Мексика заплатить за зведення споруди. Через відмову Сенату США погоджувати фінансування цієї багатомільярдної ініціативи Трампа в країні розпочався так званий частковий урядовий «шатдаун». За офіційними даними, тоді близько 800 тис. працівників федеральних установ у Сполучених Штатах втратили підстави отримувати зарплату.