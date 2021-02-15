Молдова продовжила надзвичайний стан

У Молдові, у зв'язку з тривалим зростанням числа нових випадків коронавірусу, влада продовжила надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я до 15 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker.

Відповідне рішення ухвалила Національна надзвичайна комісія громадського здоров'я на засіданні 15 лютого.

У комісії відзначили, що протягом останнього тижня в Молдові число нових випадків зараження зросло на 17,9%. А впродовж останніх двох тижнів у 29 населених пунктах країни оголосили червоний код епідеміологічної небезпеки.

До існуючих правил безпеки (носіння маски, дотримання дистанції та обробка рук дезинфікуючим засобом) додали декілька нових. Так, на вихідних в країні вирішили знову зачиняти торговельні центри, а в деякі дні й ринки.

Також влада вирішила скоротити допустиму кількість гостей на заходах у ресторанах та кафе з 50 до 20 осіб. Кінотеатри, клуби та дискотеки залишаються зачиненими.

В міському, міжміському та міжнародному транспорті пасажири повинні займати не більше половини місць. Мова йде про автобуси, тролейбуси, маршрутні таксі та залізничний транспорт.

У торговельних закладах допустима кількість відвідувачів розраховується так, щоб на кожну людину припадало не менше 4 м² вільної площі.

Також центральні органи влади Молдови продовжать роботу за спеціальним розкладом - з 7:30 до 16:00 з перервою на обід з 12:00 до 12:30.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - більш як 2,4 млн летальних, одужали понад 81,4 млн осіб.