Гейтс планує інвестувати $2 мільярди на порятунок клімату

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс хоче інвестувати в найближчі п'ять років 2 млрд доларів у проєкти, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на dpa.

На думку Гейтса, для запобігання кліматичній катастрофі потрібні інновації.

Він закликав до п’ятиразового збільшення державних інвестицій у дослідження екологічно чистої енергетики та інші кліматичні інновації у всьому світі протягом наступного десятиліття.

За підрахунками підприємця та мецената, щорічно знадобляться дослідження на суму не менше 110 млрд доларів.

У своїй новій книзі "Як уникнути кліматичної катастрофи" Гейтс закликає повністю виключити викиди СО2 до 2050 року, щоб уникнути величезної екологічної та економічної шкоди.

Як відомо, Білл Гейтс разом із дружиною Меліндою очолюють благодійний фонд, до основних напрямків роботи якого входять боротьба з небезпечними хворобами в країнах, що розвиваються, програми в сфері охорони здоров'я і освіти в США.

Через фонд були виділені сотні мільйонів доларів на розробку вакцини від коронавірусу і на підтримку бідних верств населення, які найбільш вразливих в умовах пандемії.