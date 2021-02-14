Турецькі моряки, яких раніше захопили в полон пірати, повернулися додому

П’ятнадцятеро моряків, захоплених піратами в полон у Гвінейській затоці в кінці січня, були звільнені та повернулися до Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал TRT Haber.

«П'ятнадцять турецьких моряків, викрадених піратами біля берегів Нігерії, повернулися додому», - повідомив телеканал.

В аеропорту Стамбула їх зустрічав міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу та їхні рідні.

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. Bakan Çavuşoğlu denizcileri karşılıyor. https://t.co/Q4aeNYgRjG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2021

Моряки розповіли журналістам, що ходили по району, через який проходив маршрут в день захоплення, вже багато разів, але обходилося без інцидентів. Вони відзначили, що утримувалися в незадовільних умовах, але повернулися неушкодженими.

Полон тривав 21 день. Про умови звільнення моряків з полону не повідомляється.

Як відомо, 23 січня у Гвінейській затоці, що в Атлантичному океані, біля берегів Екваторіальної Африки, пірати захопили вантажне судно, що належить турецькій компанії: 15 членів екіпажу було взято в заручники, одного моряка пірати вбили, трьох відпустили, аби вони довели корабель у порт Габону.

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Вантажне судно Mozart, збудоване у 2007 році, належить компанії Boden Denizcilik AŞ, офіс якої знаходиться в Стамбулі.

Фото: AA