Турецькі моряки, яких раніше захопили в полон пірати, повернулися додому

Турецькі моряки, яких раніше захопили в полон пірати, повернулися додому

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Укрінформ
П’ятнадцятеро моряків, захоплених піратами в полон у Гвінейській затоці в кінці січня, були звільнені та повернулися до Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал TRT Haber.

«П'ятнадцять турецьких моряків, викрадених піратами біля берегів Нігерії, повернулися додому», - повідомив телеканал.

В аеропорту Стамбула їх зустрічав міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу та їхні рідні.

Моряки розповіли журналістам, що ходили по району, через який проходив маршрут в день захоплення, вже багато разів, але обходилося без інцидентів. Вони відзначили, що утримувалися в незадовільних умовах, але повернулися неушкодженими.

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Полон тривав 21 день. Про умови звільнення моряків з полону не повідомляється.

Як відомо, 23 січня у Гвінейській затоці, що в Атлантичному океані, біля берегів Екваторіальної Африки, пірати захопили вантажне судно, що належить турецькій компанії: 15 членів екіпажу було взято в заручники, одного моряка пірати вбили, трьох відпустили, аби вони довели корабель у порт Габону.

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Вантажне судно Mozart, збудоване у 2007 році, належить компанії Boden Denizcilik AŞ, офіс якої знаходиться в Стамбулі.

Фото: AA

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