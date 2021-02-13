Зеленський зустрівся з моряками із судна Stevia, яких визволили з піратського полону

Президент Володимир Зеленський зустрівся з шістьма членами екіпажу судна Stevia, яких визволили з полону піратів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба глави держави.

«Ми отримали інформацію про захоплення. Почали працювати в Міністерстві закордонних справ. Викрадачі хотіли дуже багато. Але дипломати прекрасно попрацювали – і МЗС, і наші розвідники. Була зроблена досить складна комбінація. Людей повернули. Операція пройшла блискуче, адже всі люди здорові й живі. Ми знаємо випадки, коли це може тривати багато років. Вважаю, що це перемога для України. Ми повертаємо всіх», – сказав Президент, вітаючи моряків на батьківщині.

Глава держави зазначив, що операція з повернення українців додому відбулася на високому рівні.

Зеленський також поцікавився умовами, в яких пірати утримували українців. Моряки розповіли, що їх тримали у джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів. «Це було страшно. Навколо тебе – двадцять людей з автоматами цілодобово», – сказав один з моряків і додав, що більшість викрадачів була в стані сильного наркотичного сп’яніння.

Президент запропонував направити українців до лікарні «Феофанія» на кілька днів для проходження медичного обстеження та відновлення здоров’я.

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Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року у Гвінейській затоці пірати захопили судно Stevia і вивезли в невідомому напрямку шістьох українських моряків: Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В’ячеслава Сандеровського, а також двох громадян Албанії.

Фото: president.gov.ua/