Держдеп: США захистять Європу, санкції проти Nord Stream 2 - лише один з інструментів
Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Наша позиція щодо Nord Stream 2 була дуже чіткою і залишається незмінною. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Nord Stream 2 - це погана угода», - сказав Прайс.
Він підкреслив, що цей проєкт «розділяє Європу, робить Україну й Центральну Європу уразливими до російських маніпуляцій, а також суперечить заявленим Європою цілям у сфері енергетики й безпеки».
За словами офіційного представника зовнішньополітичного відомства, США продовжують відстежувати діяльність щодо добудови або сертифікації газопроводу.
«І якщо такі дії матимуть місце, ми приймемо рішення про застосування санкцій», - наголосив Прайс.
Водночас він додав, що санкції – це лише один із багатьох важливих інструментів. «Ми тісно співпрацюватимемо з нашими союзниками та партнерами задля зміцнення європейської енергетичної безпеки та захисту від хижацької поведінки (Росії – ред.), про що ми попереджали», - зазначив представник Держдепартаменту США.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні Німеччина підтвердила, що продовжує переговори з новим керівництвом США стосовно санкцій проти учасників проєкту газопроводу Nord Stream 2. За президентства Дональда Трампа офіційний Вашингтон займав тверду позицію проти будівництва й запуску російського газопроводу.