Держдеп: США захистять Європу, санкції проти Nord Stream 2 - лише один з інструментів

Адміністрація США наполягає, що проєкт газопроводу Nord Stream 2 загрожує енергетичній безпеці Євросоюзу, та обіцяє нові санкції в разі спроб його добудувати.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наша позиція щодо Nord Stream 2 була дуже чіткою і залишається незмінною. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Nord Stream 2 - це погана угода», - сказав Прайс.

Він підкреслив, що цей проєкт «розділяє Європу, робить Україну й Центральну Європу уразливими до російських маніпуляцій, а також суперечить заявленим Європою цілям у сфері енергетики й безпеки».

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За словами офіційного представника зовнішньополітичного відомства, США продовжують відстежувати діяльність щодо добудови або сертифікації газопроводу.

«І якщо такі дії матимуть місце, ми приймемо рішення про застосування санкцій», - наголосив Прайс.

Водночас він додав, що санкції – це лише один із багатьох важливих інструментів. «Ми тісно співпрацюватимемо з нашими союзниками та партнерами задля зміцнення європейської енергетичної безпеки та захисту від хижацької поведінки (Росії – ред.), про що ми попереджали», - зазначив представник Держдепартаменту США.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні Німеччина підтвердила, що продовжує переговори з новим керівництвом США стосовно санкцій проти учасників проєкту газопроводу Nord Stream 2. За президентства Дональда Трампа офіційний Вашингтон займав тверду позицію проти будівництва й запуску російського газопроводу.