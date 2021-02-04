Держдеп США називає Nord Stream 2 загрозою трансатлантичній безпеці

Російський проєкт газопроводу Nord Stream 2, в рамках якого природний газ транспортуватиметься з Росії до Німеччини через Балтійське море, підриває трансатлантичну безпеку.

Про це заявив журналістам на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ із посиланням на dpa.

"Nord Stream 2 та друга гілка "Турецького потоку" покликані посилити вплив Росії на наших союзників і партнерів і підривають трансатлантичну безпеку", - заявив Прайс.

За його словами, США продовжуватимуть контролювати будівництво трубопроводу, яке, як вважається, завершено приблизно на 90 відсотків.

"Ми будемо відслідковувати діяльність по завершенню будівництва або сертифікації трубопроводу, і якщо така діяльність матиме місце, ми винесемо рішення про можливість застосування санкцій", - сказав він.

Читайте також: Сенатори США вимагають нових санкцій проти Nord Stream 2

Прайс додав, що санкції є одним з багатьох інструментів, доступних США.

США стверджують, що цей проєкт підірве енергетичну безпеку Європи, зробивши Німеччину та інших союзників надмірно залежними від поставок російських енергоносіїв.

Як повідомляв Укрінформ, один із розділів закону про оборонний бюджет США на 2021 рік містить можливість введення розширених санкцій проти компаній та організацій, які беруть участь у будівництві, сертифікації або страхуванні російського газопроводу Nord Stream 2. Адміністрація Байдена у цьому зв’язку також заявила, що цей проєкт є «поганою угодою», що створює ризики для енергетичної безпеки Європи.