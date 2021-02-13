Штати викреслюють єменських хуситів зі списку терористів
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я скасовую з 16 лютого визначення організації «Ансар Аллах», яку також називають хуситами, як іноземної терористичної організації», - повідомив глава Держдепу.
Блінкен зазначив, що це рішення було прийняте з огляду на тяжку гуманітарну ситуацію в Ємені.
«Ми дослухалися до застережень ООН, гуманітарних груп, членів Конгресу від обох партій та інших про те, що це визначення (організації як терористичної - ред.) може мати руйнівні наслідки для забезпечення доступу єменців до основних товарів - таких як їжа та паливо», - пояснив очільник Держдепу.
За його словами, чинна адміністрація США підтримує необхідність безперешкодної допомоги людям, які «зазнали найгіршої у світі гуманітарної кризи». Блінкен висловив сподівання, що влада Ємену також зможе зосередитися на конструктивному внутрішньому діалозі.
Водночас держсекретар США повідомив, що санкції проти лідерів організації «Ансар Аллах» залишаються чинними.
«Ми продовжимо уважно стежити за діяльністю «Ансар Аллах» та її лідерів і активно визначатимемо додаткові цілі для запровадження санкцій, особливо серед тих, хто несе відповідальність за атаки замінованих човнів проти комерційних суден у Червоному морі, а також за атаки БПЛА та ракетні удари по Саудівській Аравії», - йдеться в заяві.
Крім того, США продовжать підтримувати імплементацію санкцій ООН, накладених на членів «Ансар Аллах», додав Блінкен.
Як відомо, збройний конфлікт у Ємені триває з 2014 року. Повстанці-хусити з шиїтського руху «Ансар Алла», що захопили столицю Сану та значну частину північних районів країни, протистоять урядовим військам, які отримують підтримку від Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.
У грудні 2018 року у Швеції було підписано мирну угоду між хуситами та єменським урядом. Однак, за оцінками експертів, вона слабо втілюється у життя.