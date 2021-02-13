Штати викреслюють єменських хуситів зі списку терористів

Адміністрація США вирішила вилучити хуситський рух «Ансар Аллах» з переліку терористичних організацій - задля ефективнішого реагування на гуманітарну кризу в Ємені.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я скасовую з 16 лютого визначення організації «Ансар Аллах», яку також називають хуситами, як іноземної терористичної організації», - повідомив глава Держдепу.

Блінкен зазначив, що це рішення було прийняте з огляду на тяжку гуманітарну ситуацію в Ємені.

«Ми дослухалися до застережень ООН, гуманітарних груп, членів Конгресу від обох партій та інших про те, що це визначення (організації як терористичної - ред.) може мати руйнівні наслідки для забезпечення доступу єменців до основних товарів - таких як їжа та паливо», - пояснив очільник Держдепу.

За його словами, чинна адміністрація США підтримує необхідність безперешкодної допомоги людям, які «зазнали найгіршої у світі гуманітарної кризи». Блінкен висловив сподівання, що влада Ємену також зможе зосередитися на конструктивному внутрішньому діалозі.

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Водночас держсекретар США повідомив, що санкції проти лідерів організації «Ансар Аллах» залишаються чинними.

«Ми продовжимо уважно стежити за діяльністю «Ансар Аллах» та її лідерів і активно визначатимемо додаткові цілі для запровадження санкцій, особливо серед тих, хто несе відповідальність за атаки замінованих човнів проти комерційних суден у Червоному морі, а також за атаки БПЛА та ракетні удари по Саудівській Аравії», - йдеться в заяві.

Крім того, США продовжать підтримувати імплементацію санкцій ООН, накладених на членів «Ансар Аллах», додав Блінкен.

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Як відомо, збройний конфлікт у Ємені триває з 2014 року. Повстанці-хусити з шиїтського руху «Ансар Алла», що захопили столицю Сану та значну частину північних районів країни, протистоять урядовим військам, які отримують підтримку від Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У грудні 2018 року у Швеції було підписано мирну угоду між хуситами та єменським урядом. Однак, за оцінками експертів, вона слабо втілюється у життя.