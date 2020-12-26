Єменські хусити підірвали корабель у Червоному морі

У Червоному морі на комерційному кораблі підірвалася міна, закладена єменськими хуситами.

Про це повідомили коаліція, очолювана Саудівською Аравією, яка веде війну в Ємені, передає Reuters із посиланням на державне телебачення Саудівської Аравії.

"Морська міна, закладена єменськими хуситами, підірвалася на комерційному вантажному судні в південній частині Червоного моря", - повідомили в коаліції.

Уточнюється, що вибух завдав кораблю незначних пошкоджень. Обійшлося також і без людських втрат.

Нагадаємо: наприкінці листопада єменські хусити здійснили ракетну атаку на об'єкт Саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. У вересні єменські хусити заявили про обстріл їх збройними силами аеропорту в Саудівській Аравії.