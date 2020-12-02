Війна у Ємені забрала 233 тисячі життів — ООН

Шестирічний збройний конфлікт у Ємені призвів до загибелі щонайменше 233 тисяч життів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на звіт ООН пише Сіньхуа.

“Війна вже спричинила близько 233 тисяч смертей, в тому числі 131 тисяч від таких непрямих наслідків, як: нестача їжі, охорони здоров’я й інфраструктури”, - йдеться у звіті Управління ООН із координації гуманітарних питань.

У документі наголошується, що “ця приголомшлива кількість загиблих є прикрою й неприйнятною”.

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В ООН звернули увагу, що у 2020 році конфлікт посилився, ще більше посиливши страждання цивільних.

“Гуманітарний орган ООН закликав до негайного припинення вогню, оскільки ситуація в охопленій війною арабській країні досягла переломного моменту”, - зазначає Сіньхуа.

За підрахунками ООН, наступного року 24,3 млн єменців потребуватимуть певної форми гуманітарної допомоги.

“Ємен охоплений громадянською війною з кінця 2014 року, коли підтримувані Іраном бойовики-хусити взяли під контроль кілька північних провінцій та витіснили зі столиці міжнародно визнаний уряд президента Абд-Рабду Мансура Хаді”, - нагадує Сіньхуа.

Нагадаємо: Ємен перебуває у стані громадянської війни з 2014 року, коли бойовики-хусити взяли під контроль кілька північних провінцій країни та змусили міжнародно визнаний уряд президента Абд-Раббу Мансура Хаді покинути столицю Сану.