Війна у Ємені забрала 233 тисячі життів — ООН
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на звіт ООН пише Сіньхуа.
“Війна вже спричинила близько 233 тисяч смертей, в тому числі 131 тисяч від таких непрямих наслідків, як: нестача їжі, охорони здоров’я й інфраструктури”, - йдеться у звіті Управління ООН із координації гуманітарних питань.
У документі наголошується, що “ця приголомшлива кількість загиблих є прикрою й неприйнятною”.
В ООН звернули увагу, що у 2020 році конфлікт посилився, ще більше посиливши страждання цивільних.
“Гуманітарний орган ООН закликав до негайного припинення вогню, оскільки ситуація в охопленій війною арабській країні досягла переломного моменту”, - зазначає Сіньхуа.
За підрахунками ООН, наступного року 24,3 млн єменців потребуватимуть певної форми гуманітарної допомоги.
“Ємен охоплений громадянською війною з кінця 2014 року, коли підтримувані Іраном бойовики-хусити взяли під контроль кілька північних провінцій та витіснили зі столиці міжнародно визнаний уряд президента Абд-Рабду Мансура Хаді”, - нагадує Сіньхуа.
Нагадаємо: Ємен перебуває у стані громадянської війни з 2014 року, коли бойовики-хусити взяли під контроль кілька північних провінцій країни та змусили міжнародно визнаний уряд президента Абд-Раббу Мансура Хаді покинути столицю Сану.