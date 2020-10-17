Масштабний обмін полоненими в Ємені: звільнені більше тисячі осіб

Більше тисячі полонених звільнені в рамках найбільшого з початку військового конфлікту в Ємені обміну між ворожими сторонами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У ході обміну були звільнені близько 400 військових армії Ємену та 680 бойовиків-хуситів.

Зазначається, що процес був погоджений минулого місяця на переговорах у Швейцарії під егідою ООН.

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Як відомо, громадянська війна у Ємені триває з 2014 року, відколи підтримувані Іраном угруповання хуситів захопили більшість північних регіонів країни. Вони також витіснили урядові сили, яким надає підтримку Саудівська Аравія, зі столиці країни Сани.