Єменські повстанці обстріляли столицю Саудівської Аравії

Єменські повстанці-хусити завдали ракетного удару по цілі в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, котра веде війну з проіранськими бойовиками з 2015 року, не підтвердила факт обстрілу.

Речник повстанців-хуситів Яхья Сареа заявив, що група застосувала балістичну ракету "Дул-Факкар" та три безпілотники для удару по важливій ​​цілі в Ер-Ріяді, до цього хусити вже кілька разів обстрілювали Ер-Ріяд. "Ці напади є відповіддю на постійну ескалацію з боку ворога та його тривалу блокаду нашої країни", - сказав Сареа.

Він пообіцяв більше обстрілів, якщо Саудівська Аравія "продовжить агресію" проти Ємену.

Хусити зайняли столицю Ємену місто Сана та більшість міст країни у 2014 році, після того як відсторонили від влади уряд Абд-Раббу Мансура Хаді, якого підтримує Саудівська Аравія.

Коаліція, яку підтримує Захід та очолює Саудівська Аравія, втрутилася, щоб спробувати відновити владу Хаді, але війна, унаслідок якої вже загинули 100 000 людей, триває.