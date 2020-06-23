Зіткнення між армією та повстанцями у Ємені: 30 загиблих
Про це пише Xinhua із посиланням на власні джерела у війську Ємена.
“Співрозмовник підтвердив, що бої призвели до загибелі шести членів урядових сил та близько 24 хуситів, а також поранення десятків людей по обидва боки”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що повстанці напали на позиції військових на півночі провінції аль-Байда.
“Співрозмовник звернув увагу, що бої між протиборчими сторонами досі тривають із використанням різної зброї, адже хусити намагаються просунутися на контрольовані урядом території”, - стверджує Xinhua.
Інше джерело агентства в уряді країни підтвердило, що упродовж останніх 24 годин військові дійсно відбили кілька нападів бойовиків.
Нагадаємо: громадянська війна у Ємені триває з 2014 року, коли підтримувані Іраном угрупування хуситів захопили більшість північних регіонів країни та витіснили урядові сили зі столиці Сани.
Фото: Getty Images/M.Hamoud