Зіткнення між армією та повстанцями у Ємені: 30 загиблих

Близько 30 осіб загинуло унаслідок зіткнення між урядовими військами та повстанцями-хуситами у центральному регіоні Ємена.

Про це пише Xinhua із посиланням на власні джерела у війську Ємена.

“Співрозмовник підтвердив, що бої призвели до загибелі шести членів урядових сил та близько 24 хуситів, а також поранення десятків людей по обидва боки”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що повстанці напали на позиції військових на півночі провінції аль-Байда.

“Співрозмовник звернув увагу, що бої між протиборчими сторонами досі тривають із використанням різної зброї, адже хусити намагаються просунутися на контрольовані урядом території”, - стверджує Xinhua.

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Інше джерело агентства в уряді країни підтвердило, що упродовж останніх 24 годин військові дійсно відбили кілька нападів бойовиків.

Нагадаємо: громадянська війна у Ємені триває з 2014 року, коли підтримувані Іраном угрупування хуситів захопили більшість північних регіонів країни та витіснили урядові сили зі столиці Сани.

Фото: Getty Images/M.Hamoud