У перестрілці на півдні Ємену загинули 11 осіб
Укрінформ
Унаслідок бойового зіткнення на півдні Ємену загинули шестеро військовослужбовців і п'ятеро повстанців-хуситов, у тому числі польовий командир.
Про це інформує Сіньхуа з посиланням на джерела в армії Ємену.
«За повідомленням з Адена... в результаті перестрілки між урядовою армією і загонами хуситів у східному районі провінції Таїз загинули 11 осіб», - ідеться в повідомленні.
Уточнюється, що серед загиблих - п'ять хуситів, включно з польовим командиром, а також шість військовослужбовців урядових військ.
Військові Ємену звинуватили хуситів у навмисному провокуванні зіткнення з метою ескалації напруженості в регіоні, зазначає агентство.
Як відомо, коаліція під проводом Саудівської Аравії бореться з повстанським рухом хуситів у Ємені з 2015 року. Коаліція втрутилася після того, як бойовики витіснили міжнародно визнаний уряд зі столиці країни Сани.