У перестрілці на півдні Ємену загинули 11 осіб

Унаслідок бойового зіткнення на півдні Ємену загинули шестеро військовослужбовців і п'ятеро повстанців-хуситов, у тому числі польовий командир.

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на джерела в армії Ємену.

«За повідомленням з Адена... в результаті перестрілки між урядовою армією і загонами хуситів у східному районі провінції Таїз загинули 11 осіб», - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що серед загиблих - п'ять хуситів, включно з польовим командиром, а також шість військовослужбовців урядових військ.

Військові Ємену звинуватили хуситів у навмисному провокуванні зіткнення з метою ескалації напруженості в регіоні, зазначає агентство.

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Як відомо, коаліція під проводом Саудівської Аравії бореться з повстанським рухом хуситів у Ємені з 2015 року. Коаліція втрутилася після того, як бойовики витіснили міжнародно визнаний уряд зі столиці країни Сани.