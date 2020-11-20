Унаслідок вибуху міни у Ємені загинули троє цивільних осіб

Троє цивільних осіб загинули, підірвавшись на міні у портовому єменському місті Ходейда.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Чиновник із єменського уряду звинуватив повстанців-хуситів у закладенні міни в період, коли район перебував під їх контролем. Чиновник також розповів, що хусити запустили чотири ракети “Катюша” по житлових кварталах на сході Ходейди, перелякавши жителів”, - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Єменські повстанці обстріляли столицю Саудівської Аравії

У місті Ходейда, яке служить ключовим портом для доставлення гуманітарної допомоги мільйонам єменців, триває хитке перемир’я, досягнуте за посередництва ООН під час перемовин у грудні 2018 року.

“Ходейда перебуває під контролем підтримуваних Іраном хуситів, але урядові підрозділи зайняли південні та східні райони міста. Обидві сторони обвинувачують одна одну в порушенні перемир’я та періодичній збройній ескалації”, - зауважує агентство.

Нагадаємо: Ємен перебуває у стані громадянської війни з 2014 року, коли бойовики-хусити взяли під контроль кілька північних провінцій країни та змусили міжнародно визнаний уряд президента Абд-Раббу Мансура Хаді покинути столицю Сану.

Фото: Getty Images/M.Hamoud