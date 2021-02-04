Штати планують припинити підтримку наступальних операцій у Ємені

Офіційний Вашингтон має намір припинити підтримку військових наступальних операцій у Ємені, які лише сприяють громадянській війні у цій країні.

Про це заявив на брифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Це поширюватиметься на ті наступальні операції, що сприяли продовженню громадянської війни в Ємені, яка призвела до гуманітарної кризи", - сказав радник Байдена.

Водночас він зауважив, що США продовжать протидію "Аль-Каїді на Аравійському півострові" (AQAP) "задля захисту інтересів Америки у регіоні, а також союзників і партнерів".

Салліван також зазначив, що президент Джо Байден має намір озвучити офіційну позицію з цього питання під час виступу перед представниками Державного департаменту США.

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За словами радника глави Білого дому, американська сторона вже поінформувала Саудівську Аравію та ОАЕ про своє рішення.

Як повідомлялося, у березні 2015 року Саудівська Аравія та ОАЕ розпочали наступальні операції в Ємені проти сил Хуситів.