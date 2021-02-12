Суд над Навальним щодо наклепу на ветерана перенесли на 16 лютого

Судовий процес у кримінальній справі про наклеп опозиціонера Олексія Навального на ветерана відбудеться у Москві 16 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс.

«Судове засідання відкладено на 16 лютого о 10:00», - оголосила рішення суддя.

Зазначається, що сторони закінчили подавати докази у справі, в тому числі суд допитав Навального. Наступне засідання почнеться зі стадії доповнень. Після них, як очікується, будуть дебати сторін, у ході яких прокурор вимагатиме покарання для підсудного.

Сторона обвинувачення вже закінчила надавати докази у справі. Своєю чергою у ході допиту Навальний знову заявив, що не знав, хто такий потерпілий, тож не міг його обмовити.

Читайте також: Навального судитимуть за наклеп

За версією обвинувачення, 2 червня Навальний опублікував у Твіттері й Телеграмі ролик телеканалу RT, який закликає росіян прийняти поправки до Конституції. Опозиціонер супроводив відео коментарем, що містить, у якому обвинувачення вбачає завідомо неправдиві відомості, що порочать честь і гідність ветерана Ігната Артеменка і підривають його репутацію.

Свою вину політик не визнає і вважає кримінальне переслідування політично мотивованим.

Як повідомлялося, у багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального із закликами до відставки Путіна. Силовики жорстоко розганяли демонстрації, застосовуючи спецзасоби.

Читайте також: У Москві заочно арештували українського спонсора Фонду Навального

17 січня Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво", коли він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня 2020 року.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, він має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

Фото: EPA