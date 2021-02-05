Навального судитимуть за наклеп

Російського опозиціонера Олексія Навального доставлено у п'ятницю в Бабушкінський суд на розгляд кримінальної справи про наклеп на ветерана Великої Вітчизняної війни.

Як передає Укрінформ із посиланням на ТАСС, автозак із Навальним із СІЗО "Матроська тиша" прибув до Бабушкінського суду.

Навальний чекатиме на початок суду у конвойному приміщенні.

Правоохоронці посилили заходи безпеки біля будівлі суду. Біля неї чергують поліцейські, але їх значно менше, ніж було біля Мосміськсуду, де розглядалося питання про заміну Навальному умовного покарання на реальне. Поки що біля суду немає прихильників Навального.

Також повідомляється, що за годину до початку засідання у суд прибув представник британського посольства.

Раніше офіційний представник Мосміськсуду Уляна Солопова повідомила, що з боку представників іноземних держав зберігається інтерес до судочинства щодо Навального.

Навальний обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.128.1 КК РФ ("Наклеп"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт. За версією слідства, 2 червня 2020 року у своєму Tелеграм-каналі і на сторінці у Твіттері Навальний розмістив відеоролик, в якому ветеран Великої Вітчизняної війни Гнат Артеменко висловлював свою позицію на підтримку змін до Конституції РФ. Під цим роликом він написав коментарі, за версією звинувачення, "які носять завідомо неправдивий характер, що порочать честь і гідність ветерана та підривають його репутацію". Провину Навальний не визнає.

Раніше суд призупиняв провадження у справі, але після повернення Навального в Росію поновив його.

4-6 лютого високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель знаходиться з візитом у Москві. Він проведе зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомлялося, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новачок" наприкінці серпня минулого року.

2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального і з закликами до відставки Путіна. Силовики почали жорсткі заходи для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей були затримані.