Пакистан дав добро на використання китайської вакцини CanSinoBio

Пакистан офіційно схвалив для екстреного використання китайську вакцину від коронавірусу виробництва CanSino Biologics Ins`s.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра охорони здоров’я Пакистану Файзала Султана.

Таким чином, Пакистан став другою після Мексики країною світу, що дозволила використовувати вакцину CanSinoBio. Очікується, що країна отримає «десятки мільйонів доз» цього препарату.

Зазначається, що Пакистан, де переважно розраховують отримати вакцини (до 17 млн доз) через глобальну ініціативу COVAX для незаможних держав світу, також дозволив імпорт протикоронавірусних вакцин приватним компаніям і погодився звільнити такий імпорт від цінових обмежень.

У Пакистані офіційне схвалення вже отримали препарати від Sinopharm, AstraZeneca та російська вакцина Sputnik V.

Як повідомлялося, препарат від CanSinoBio минулого тижня показав результати свого випробування в різних державах світу: ефективність цієї вакцини на рівні 65,7% при запобіганні симптоматичних випадків коронавірусу та на рівні 90,98% при лікуванні важких випадків інфекції.

Загалом із початку пандемії в Пакистані зафіксовано понад 550 тисяч випадків COVID-19 та близько 12 тисяч летальних випадків цієї інфекції.

У світі станом на ранок 12 лютого зафіксували близько 108,3 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 80,3 млн осіб.