Куба почала виробництво власної COVID-вакцини

На Кубі виготовили перші 150 тисяч доз власної вакцини від коронавірусу «Soberana 02» та готуються випускати другу партію препарату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TeleSUR TV.

Зазначається, що розробником вакцини став кубинський Інститут вакцин Фінлі (IFV). Серед чотирьох варіантів вакцини саме «Soberana 02» показала обнадійливі результати і виявилась найперспективнішою. Після випуску необхідної кількості доз вакцин в березні 2021 року розпочнеться третя, себто завершальна, фаза клінічних досліджень.

Розробники відзначають, що кандидат у вакцини показав свою безпечність і потужну імунну відповідь. Він індукує довготривалу пам’ять про імунну відповідь на коронавірус.

Другий період клінічних випробувань «Soberana 02» розпочався 22 грудня. Вона стала першим кандидатом на латиноамериканську вакцину, яка дійшла до стадії, у якій взяли участь майже 900 добровольців.

Як передавав Укрінформ, Кубинський державний науково-дослідний інститут раніше заявив, що підписав угоду з Іранським інститутом Пастера щодо випробування в Ірані свого препарату-кандидата на вакцину проти COVID-19.

Як заявили кубинські науковці, нова угода відкрила шлях для проведення третьої фази клінічних випробувань, які допоможуть «швидше просуватися вперед в імунізації проти COVID-19 в обох країнах». За їх словами, на Кубі провести це дослідження неможливо. Офіційно серед 11-мільйонного населення країни виявили лише близько 14 тисяч інфікованих.

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