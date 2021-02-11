На острові Пасхи почалася COVID-вакцинація

Влада острова Пасхи цього тижня розпочала щеплення жителів проти COVID-19, розподіливши 1,2 тисячі доз вакцини у перший день.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bangkok Post.

Мер острова Пасхи Педро Едмундс наголосив, що першими вакцину отримали медичний персонал та люди, старші 80 років. Він додав, що острів отримає загалом 16 тисяч доз.

Планується вакцинувати 8000 людей, це близько 80% із 10 тисяч жителів на острові.

При цьому зазначається, що в той час, як на материковій частині Чилі зафіксовано 755 тисяч випадків захворювання на COVID-19 та понад 19 тисяч смертей від початку пандемії, на острові Пасхи не виявили жодного випадку за більш ніж 300 днів після припинення всіх туристичних візитів.

За даними ВООЗ, у Чилі 760 576 людей захворіли на коронавірусну хворобу, 19 105 осіб померли, а 720 852 вже одужали.

Як повідомлялося, острів Пасхи знаходиться за 3,5 тисячі кілометрів від узбережжя Чилі. Це найвіддаленіший острів світу. Знаменитий він своїми древніми й загадковими статуями.

Пандемія завдала значних збитків економіці острова, яка дуже залежить від туризму.