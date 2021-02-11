Боротьба з ожеледицею: баварські дороги поливають огірковим розсолом

У багатьох німецьких містах заборонено застосовувати для посипання доріг сіль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"У Штутгарті, Франкфурті-на-Майні, Кельні, Дюссельдорфі та деяких інших містах сіль можна використовувати лише в надзвичайних ситуаціях - наприклад, якщо йде крижаний дощ. Вона сильно шкодить рослинам біля доріг: при безпосередньому контакті вона фактично випалює їх, підкреслюють у Федеральному відомстві з охорони навколишнього середовища. Через сіль можуть страждати і тварини: вона може викликати запалення лап", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як екологічну альтернативу дорожній солі пропонують використовувати безсолеву крихту. Зазвичай вона складається з піску або вапняку і знижує небезпеку посковзнутися, при цьому не шкодячи довкіллю.

Інколи німецькі комунальні служби креативно підходять до боротьби з ожеледицею. Наприклад, в Баварії на деяких ділянках використовують розчин, що залишився від виробництва солоних огірків.

"Це вигідно і владі, тому що огіркового розсолу вистачає на обробку приблизно 1500 кілометрів доріг, що економить близько 700 кілограмів солі. І компанії-виробнику - можна заощадити на очищенні відпрацьованої води. Пілотний проєкт запустили торік та, мабуть, були ним задоволені: цьогоріч баварські дороги знову поливають огірковим розсолом", - повідомляє видання.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого у парку «700-річчя Львова» ЛКП «Зелений Львів» посипав доріжки кавовою гущею проти ожеледиці. Провести такий експеримент запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак. За її словами, такий спосіб використовують у Великій Британії, адже кавова гуща має абразивні властивості, не шкодить ґрунту та рослинності та є джерелом додаткових поживних речовин. Львівська мерія вже знайшла партнерів - мережу кав’ярень, яка надаватиме такий ресурс безкоштовно.

Фото: dpa