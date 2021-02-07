Краків планує посипати паркові доріжки кавовою гущею за прикладом Львова

У Кракові, за прикладом Львова, вирішили посипати паркові доріжки під час ожеледиці кавовою гущею. Мерія звернулася до польських кав’ярень з пропозиціями про співпрацю.

Про це повідомляє підрозділ з питань озеленення в Кракові у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Натхненні львів'янами також хочемо експериментально використовувати кавову гущу для посипання доріжок та алей в одному з наших парків Кракова. Ми просимо всі кав'ярні у Кракові, якщо вони хочуть взяти участь у цьому експерименті, зв'язатися з нами», - зазначено в повідомлені.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого у парку «700-річчя Львова» ЛКП «Зелений Львів» посипав доріжки кавовою гущею проти ожеледиці. Провести такий експеримент запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак. За її словами, такий спосіб використовують у Великій Британії, адже кавова гуща має абразивні властивості, не шкодить ґрунту та рослинності та є джерелом додаткових поживних речовин. Львівська мерія вже знайшла партнерів - мережу кав’ярень, яка надаватиме такий ресурс безкоштовно.