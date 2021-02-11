Винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники РФ над Чорним морем

Винищувачі Північноатлантичного Альянсу за два дні перехопили декілька російських бомбардувальників над Чорним морем та біля норвезького узбережжя.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Повітряного Командування НАТО.

«9 лютого два норвезькі винищувачі були підняті у небо для перехоплення двох російських дальніх бомбардувальників ТУ-160 біля узбережжя Норвегії», - повідомили у відомстві.

У Повітряному Командуванні НАТО також додали, що вже 10 лютого винищувачі з Румунії, Болгарії та Туреччини були підняті у небо після того, як декілька російських військових літаків пролітали біля території НАТО над Чорним морем.

Зазначається, що під час своїх польотів російські літаки не передавали ані код транспондера, який вказує їхнє місце знаходження та висоту, ані план польоту. Вони також не зв'язувалися з авіадиспетчерами.

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«Це може створювати небезпеку для цивільних авіаперельотів», - наголосили у командуванні НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, Україна сподівається на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією та пропонує використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).