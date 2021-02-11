У Росії відкрили 90 кримінальних справ після протестів у січні-лютому

Співробітники правоохоронних органів Росії порушили 90 кримінальних справ після несанкціонованих акцій протестів, які пройшли в січні-лютому в регіонах країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс із посиланням на пресслужбу МВС РФ.

Міністерство внутрішніх справ Росії також нагадало, що заплановані на найближчий час неузгоджені акції в суб'єктах РФ, анонси яких були опубліковані в інтернет-виданнях і соцмережах, заборонені через обмеження з приводу коронавірусу. «А за організацію або участь в масових заворушеннях - кримінальна відповідальність», - наголошують в російському МВС.

Раніше Генпрокуратура і Слідком Росії також нагадав, що заклики і участь у непогоджених акціях незаконні. Зроблено це напередодні оголошеної соратниками Олексія Навального акції на його підтримку 14 лютого.

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Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння його в Росії «Новачком». 2 лютого суд за поданням ФСВП замінив політику умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Суд вирішив, що Навальний має бути ув'язнений у колонії на 2 роки і 8 місяців.

23 і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду відбулися акції на підтримку Навального. На акціях було затримано не менше 11 тисяч осіб, порушено десятки кримінальних справ.

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4 лютого голова виборчих штабів Навального Леонід Волков оголосив, що наступні масові акції на підтримку політика відбудуться навесні і влітку. Незабаром він запропонував провести локальну мирну акцію з ліхтариками у дворах 14 лютого.