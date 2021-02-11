У Польщі після COVID-щеплення померли 11 осіб

У Польщі після проведення 1,7 млн щеплень проти коронавірусу у понад 1,5 тис. випадків зафіксовано побічні наслідки, з яких 11 закінчилися летально.

Про це повідомило МОЗ Польщі, зазначаючи, що у кількох випадках смерть могла наступити з інших причин, повідомляє Укрінформ з посиланням на Interia.pl.

Як інформується, принаймні у двох випадках лікарі мають сумніви, що смерть людей мала відношення до щеплення.

“Міністерство охорони здоров’я не має компетенцій оцінювати ці повідомлення і не може підтвердити, що вакцина у конкретному випадку призвела до смерті пацієнта”, - зазначив у коментарі РАР речник МОЗ Войцєх Андрусевич.

Він поінформував, що у разі появи побічних наслідків у пацієнта після щеплення відбувається перевірка, до якої залучаються Державна санітарно-епідемічна інспекція, Інститут публічного здоров’я, державне управління гігієни, фармацевтична інспекція і виробник вакцини. Вони разом мають встановити, чи смерть конкретної особи має зв'язок зі щепленням.

Як повідомлялося, вакцинація у Польщі проводиться з 27 грудня. На сьогодні вакциновано вже понад 1,7 млн осіб, з яких майже півмільйона отримали дві дози. Йдеться здебільшого про медичний персонал та осіб старшого віку. До кінця першого кварталу у Польщі планують вакцинувати понад 3 млн осіб.