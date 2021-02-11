Вакцинацію в Японії почнуть з наступного тижня

Перші щеплення від коронавірусу в Японії почнуть робити в середині наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це в середу заявив прем'єр-міністр Есіхіде Суга, повідомляє Japan Times.

«Уряд почне (вакцинацію, - ред.) в середині наступного тижня після підтвердження ефективності та безпеки (вакцини, - ред.)», - сказав Суга.

Зазначається, що першими щеплення отримають медичні працівники.

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Уряд країни скоректує графік, щоб почати програму вакцинації приблизно 17 лютого.

«Ми докладемо всіх зусиль і ретельно підготуємось», - заявив прем'єр-міністр.

За даними Worldometer, в Японії зафіксовано 408,186 випадків коронавірусу, зокрема 6,557 смертей і 372,535 випадків одужання.