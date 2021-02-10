Локдаун у Німеччині продовжать до 7 березня, але з послабленнями

Канцлер ФРН Ангела Меркель і прем’єри федеральних земель домовилися продовжити локдаун у державі до 7 березня, але з певними послабленнями.

Про це після відеоконференції Меркель розповіла журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі заходи будуть чинні до 7 березня», - сказала канцлер, анонсувавши наступну нараду на 3 березня.

За її словами, «першим великим кроком» на шляху до виходу з локдауну стане відкриття перукарень з 1 березня, а також навчальних закладів – про дату початку їх роботи рішення прийматиме влада на місцях відповідно до конкретної ситуації.

Відкриття магазинів, закладів культури, готелів, закладів громадського харчування буде можливе лише за умови досягнення показника інфікування до 35 нових випадків на 100 тисяч населення протягом 7 днів і нижче. Раніше влада називала показник у 50 випадків на 100 тисяч населення.

Зниження «маркера» прем’єр Баварії Маркус Зедер, який був присутній на брифінгу, пояснив появою мутацій коронавірусу. Політик зауважив, що Німеччина буде виходити з локдауну «повільніше й обережніше, ніж інші країни».

Нині у Німеччині середня захворюваність становить 68 на 100 тисяч населення за тиждень, при цьому ще 16 днів тому показник сягав 111 на 100 тисяч.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в Німеччині підтверджено 8 072 нові випадки інфікування (включно з 600 випадків в одній з земель, не врахованими напередодні), померло 813 хворих. Загалом у країні від початку пандемії захворіли 2 299 996 людей, з них померли 62 969.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 107 691 022 випадки корнавірусу, зокрема 2 359 065 летальних, одужали 79 587 033 особи.