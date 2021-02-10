Локдаун у Німеччині продовжать до 7 березня, але з послабленнями

Локдаун у Німеччині продовжать до 7 березня, але з послабленнями

Укрінформ
Канцлер ФРН Ангела Меркель і прем’єри федеральних земель домовилися продовжити локдаун у державі до 7 березня, але з певними послабленнями.

Про це після відеоконференції Меркель розповіла журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі заходи будуть чинні до 7 березня», - сказала канцлер, анонсувавши наступну нараду на 3 березня.

За її словами, «першим великим кроком» на шляху до виходу з локдауну стане відкриття перукарень з 1 березня, а також навчальних закладів – про дату початку їх роботи рішення прийматиме влада на місцях відповідно до конкретної ситуації.

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Відкриття магазинів, закладів культури, готелів, закладів громадського харчування буде можливе лише за умови досягнення показника інфікування до 35 нових випадків на 100 тисяч населення протягом 7 днів і нижче. Раніше влада називала показник у 50 випадків на 100 тисяч населення.

Зниження «маркера» прем’єр Баварії Маркус Зедер, який був присутній на брифінгу, пояснив появою мутацій коронавірусу. Політик зауважив, що Німеччина буде виходити з локдауну «повільніше й обережніше, ніж інші країни».

Нині у Німеччині середня захворюваність становить 68 на 100 тисяч населення за тиждень, при цьому ще 16 днів тому показник сягав 111 на 100 тисяч.

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За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в Німеччині підтверджено 8 072 нові випадки інфікування (включно з 600 випадків в одній з земель, не врахованими напередодні), померло 813 хворих. Загалом у країні від початку пандемії захворіли 2 299 996 людей, з них померли 62 969.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 107 691 022 випадки корнавірусу, зокрема 2 359 065 летальних, одужали 79 587 033 особи.

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