Греція заявляє про початок третьої хвилі COVID-19

Міністр охорони здоров’я Греції Вассіліс Кікіліас заявив, що у країні розпочалася третя хвиля коронавірусу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Channels TV.

"Аналіз ситуації, який я отримую від експертів... показує, що третя хвиля приходить і в нашу країну", - сказав Кікіліас перед екстреним засіданням кабінету міністрів щодо ситуації з COVID-19.

Перша хвиля коронавірусу, як і в багатьох країнах світу, сталася у Греції в березні минулого року, друга - восени, що змусило уряд відновити загальнонаціональний режим обмеження.

За словами глави МОЗ, у більшій частині Афін 71 відсоток ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, призначених для пацієнтів з COVID-19, зараз зайнятий.

З початку пандемії коронавірусу у Греції зафіксовано понад 165 тисяч випадків зараження, з них - 6 тисяч смертей.

Міністр зазначив, що з наступного тижня в Греції почнеться вакцинація літніх людей. Зокрема, вакцинують греків у віці від 60 до 64 років і від 75 до 79 років.

Загалом близько 420 тис. людей у 11-мільйонній країні отримали принаймні одну дозу вакцини.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше у п'ятницю Греція посилила карантинні обмеження в деяких регіонах, включаючи Афіни, щоб зупинити поширення коронавірусу, після сплеску інфекцій в останні дні.

За новими правилами, які набули чинності в суботу і діятимуть щонайменше до 15 лютого, влада розширила на три години нічну комендантську годину у вихідні в районах з великою кількістю випадків інфекції. Починається комендантська година о 18.00 замість 21.00 у вихідні.

Крім того, уряд Греції продовжив обмеження на внутрішні та міжнародні рейси до 15 лютого та 22 лютого відповідно, щоб стримати поширення COVID-19.

Фото: ekathimerini.com