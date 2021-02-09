У французьких школах заборонили використовувати саморобні захисні маски

У Франції підвищили вимоги до застосування захисних масок у шкільних навчальних закладах під час пандемії COVID-19.

Відповідні вимоги у санітарному протоколі для діяльності шкіл набули чинності у понеділок, 8 лютого, передає власний кореспондент Укрінформу.

Учні шкільних навчальних закладів усіх рівнів та персонал цих установ повинні використовувати засоби, призначені для медичного (або хірургічного) застосування першої категорії захисту. Одноразові маски такого рівня, які необхідно міняти кожні чотири години, забезпечують 95-98% затримки крапель мокроти, які виділяє у повітря людина. Також дозволено застосування багаторазових масок із тканини першої категорії з можливістю прання 5-50 разів та рівнем захисту 90%.

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При цьому використання саморобних масок, або засобів промислового виробництва, що не призначені для медичного застосування, віднині у французьких школах заборонено.

Уряд Франції наразі утримується від введення третього етапу загальнонаціонального карантину, натомість у країні діє низка обмежувальних заходів та заборон.

Закриті заклади громадського харчування, великі торговельні центри, спортзали, басейни. Існують обмеження на публічні зібрання та перетин кордону. Натомість функціонують школи, ліцеї та коледжі.

По всій території країни введена комендантська година з 18.00 до 6.00.

За останні 24 години у Франції виявлено 19 715 нових випадків інфікувань коронавірусом; 171 особа померла від COVID-19. З початку епідемії у березні 2020 року у країні зафіксовано 3 337 048 інфікувань; сталося 78 965 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.