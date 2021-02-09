У Нідерландах через сніг та сильний вітер вже другий день поспіль паралізовано рух транспорту.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, в країні фактично не курсує міжміський транспорт.

Зокрема, з аеропорту “Схіпхол” не ходить жоден потяг. Усі напрямки скасовано. Також через негоду скасовують авіарейси. Потяги та автобуси у країні часом курсують тільки, якщо між містами дуже маленька відстань. Громадський транспорт у нідерландських містах також працює зі збоєм. У багатьох містах повністю або частково призупинено роботу автобусів та трамваїв.

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Мешканці країни, які застрягли в дорозі, гуртуються, щоб викликати одне на всіх таксі. Деякі відчайдухи намагаються пересуватися велосипедом. При цьому траси та дороги розчищені. Тож, ті хто стежив за прогнозами синоптиків та вчасно "перевзув" своє авто, можуть вільно пересуватися.

У Нідерландах через сніг другий день поспіль - транспортний колапс. Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Такий потужний снігопад у Нідерландах було востаннє зафіксовано в січні 2010 року.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю Нідерланди вкрило великою кількістю снігу. Було скасовано десятки авіарейсів, зупинилися потяги.

На вулицях люди відкопують засніжені автівки та велосипеди.

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Через снігопади та сильний вітер мешканців країни закликають не виїжджати без великої потреби, адже дороги дуже слизькі та небезпечні.

Насолоджуються снігом в першу чергу діти. Разом із батьками вони грають у сніжки та катаються на санчатах. За прогнозом синоптиків, така погода у Нідерландах протримається близько тижня.