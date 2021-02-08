Польщу в понеділок засипало снігом

Над територією Польщі упродовж понеділка спостерігалися значні опади снігу і сильний вітер, що призводило до складних метеоумов на дорогах і значної кількості ДТП.

Снігоочисна техніка, яка масово виїхала на дороги країни, не встигала очищати їх від снігу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найнижча температура минулої ночі спостерігалася в районі міста Сувалки (-21°C), найбільше опадів випало у Торуні (північ РП) – понад 5 см упродовж кількох годин, а пориву вітру подекуди сягали 65 км/год.

Сильні опади спостерігалися практичної по всій території країни, призводячи до значної кількості ДТП. Поблизу міста Щецін (північний захід Польщі) сталася автопригода за участю 10 автомобілів, зокрема кількох вантажівок й автобуса. Як інформує TVN24, в ДТП постраждала лише одна людина.

Фото: Adam Wójcik

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Польські метеорологи прогнозують, що вночі у вівторок морози в окремих районах на півночі країни сягатимуть -18°C, а опади становитимуть навіть 12 см. Низькі температури збережуться у Польщі ще не менше двох тижнів, при цьому різке зниження температури до понад 20°C очікується в середині лютого.

Фото: ЕРА