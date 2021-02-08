Польщу в понеділок засипало снігом
Снігоочисна техніка, яка масово виїхала на дороги країни, не встигала очищати їх від снігу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Найнижча температура минулої ночі спостерігалася в районі міста Сувалки (-21°C), найбільше опадів випало у Торуні (північ РП) – понад 5 см упродовж кількох годин, а пориву вітру подекуди сягали 65 км/год.
Сильні опади спостерігалися практичної по всій території країни, призводячи до значної кількості ДТП. Поблизу міста Щецін (північний захід Польщі) сталася автопригода за участю 10 автомобілів, зокрема кількох вантажівок й автобуса. Як інформує TVN24, в ДТП постраждала лише одна людина.
Польські метеорологи прогнозують, що вночі у вівторок морози в окремих районах на півночі країни сягатимуть -18°C, а опади становитимуть навіть 12 см. Низькі температури збережуться у Польщі ще не менше двох тижнів, при цьому різке зниження температури до понад 20°C очікується в середині лютого.
Фото: ЕРА