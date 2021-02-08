У Карпатах насипало понад метр снігу, опади очікують ще два дні

У високогір’ї Карпат середній покрив снігу сягає 132 см.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«У високогір’ї Карпат середній покрив снігу сягає 132 см, на майданчику високогірної метеостанції Пожижевська наразі фіксують 81 см снігу», - розповів Фригович.

За його словами, опади на Прикарпатті очікують ще упродовж двох днів. Тоді прогнозують хуртовини і снігові замети. З п’ятниці температура повітря буде знижуватись . На Прикарпатті очікують 15-18 морозу, у високогір’ї Карпат – до 20 з позначкою мінус.

За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, у зв’язку з відлигою з переходом у хуртовину 9 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Оголошено штормове попередження.

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Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул (на північному заході) і Данцер (Данціж) (на південному сході). Висота 1822 м.

На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташовані сніголавинна метеостанція, а також Біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України (раніше — Львівського відділення інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного).