Українців попереджають, що через негоду можуть зупинити транспорт

Міністерство внутрішніх справ попереджає водіїв про погіршення погодних умов, що може призвести до порушення та припинення руху транспорту.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні МВС.

За прогнозом погоди, 8 лютого у західних, центральних, Житомирській, Київській, Чернігівській областях - значний сніг, в Україні - пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см).

На Прикарпатті та у південних областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті - значний дощ (І рівень небезпечності - жовтий).

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На дорогах ожеледиця.

ДСНС звертається до власників транспортних засобів із проханням утриматися від подорожей автомобілями у період негоди та не залишати транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку із сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде тимчасово обмежений.